маркетинговые исследования - реклама - бизнес - пресса - печать - эффективность рекламы - СМИ - маркетинг

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Исследование СМИ Саратова -
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НОВОСТИ КОМСАР
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14-01-2014
КомСар
Приглашаем к участию в исследовании!
Приглашаем на опрос женщин от 25 до 45 лет, потребляющих майонез.
Участие вознаграждается!
Запись и дополнительные вопросы руководителю проекта:
8-917-210-52-77 Светлана Николаевна
Или по телефону в офисе: 64-79-61
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21-06-2013
КомСар
ИССЛЕДОВАНИЕ СМИ САРАТОВА (XXVII волна проекта «МЕДИАМИКС»)
Завершилась очередная XXVII волна регулярного исследования средств массовой информации «МедиаМикс-Саратов». В рамках данного проекта компанией «КомСар» определяются медиапредпочтения жителей города (телевидение, радио и пресса), собирается информация о пользовании Интернетом, наличии автомобиля, посещении торговых центров и др.
Результаты исследования доступны со 2 апреля 2013 г. Подробную информацию о рынке средств массовой информации можно приобрести в виде печатных отчетов или специализированного программного обеспечения DataFriend Light.
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25-09-2012
КомСар
ИССЛЕДОВАНИЕ СМИ САРАТОВА (XXVII волна проекта «МЕДИАМИКС»)
Завершилась очередная XXVII волна регулярного исследования средств массовой информации «МедиаМикс-Саратов». В рамках данного проекта компанией «КомСар» определяются медиапредпочтения жителей города (телевидение, радио и пресса), собирается информация о пользовании Интернетом, наличии автомобиля, посещении торговых центров и др.
Результаты исследования доступны с 25 марта 2013 г. Подробную информацию о рынке средств массовой информации можно приобрести в виде печатных отчетов или специализированного программного обеспечения DataFriend Light. ›››
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29-06-2012
www.789.ru
РЕЙТИНГ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ: ИТОГИ 2011 ГОДА
Ассоциация региональных социологических центров «Группа 7/89» завершила работу над аналитическим отчетом по результатам инициативного исследовательского проекта «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний. Итоги 2011 года». Ассоциация «Группа 7/89» информирует исследовательское сообщество об основных параметрах и результатах проекта. Полную версию отчета можно скачать по ссылке ниже. ›››
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В МИРЕ МАРКЕТИНГА
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03-07-2013
Advertology.Ru
ВКонтакте и Одноклассники вошли в десятку крупнейших соцсетей мира
Российские ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники» в мае 2013 года вошли в десятку крупнейших соцсетей мира. «ВКонтакте» заняла девятую строчку рейтинга - по данным comScore, в мае сайт посетило 79,4 миллиона пользователей. У «Одноклассников», попавших на 10 позицию, 65,4 миллиона пользователей. Лидером рейтинга c ... ›››
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30-06-2013
Advertology.Ru
Главных блогеров страны посчитали
Эффективность российских блогеров на собственном опыте решило проверить рекламное агентство Ingate. Его директор по маркетинговым коммуникациям Юлия Антонова договорилась о размещении постов в ЖЖ у Артемия Лебедева, Сергея Доли, Антона Носика, Ильи Варламова и Игоря Бигдана. За год затраты на блогеров составили почти 3,7 млн руб., зато они помогли агентству заключить контракты с про ... ›››
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20-06-2013
Advertology.Ru
Доход британских газет от рекламы сократится на 400 млн фунтов
Доход британских печатных газет от рекламы «сократится на 400 млн фунтов к концу 2014». Почти 400 млн фунтов в печатной рекламе, по прогнозам, потеряет газетный рынок Великобритании к концу 2014 года, причем цифровые доходы в состоянии компенсировать только около 25% этого снижения, согласно новому докладу Group M... ›››
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22-05-2012
rbc.ru
Российское производство колбас и колбасных изделий выросло в 2011 году на 5,2%
Согласно маркетинговому исследованию «Российский рынок колбас и колбасных изделий в 2005-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.», проведенному консалтинговой компанией «АМИКО», производство колбас и колбасных изделий выросло в 2011 году на 5,2%. Общий объем производства составил 2,47 млн тонн, что даже выше докризисного показателя 2008 года в 2,45 млн тонн.
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Программа DataFriend Light
Предлагаем Вашему вниманию программное обеспечение DataFriend Light - уникальную разработку компании COMCON Media. Базовый пакет подписки включает в себя программное обеспечение DataFriend Light, ежеквартально обновляемый стандартный пакет результатов проекта "МедиаМикс - Саратов" (Пресса, Радио, Телевидение), обучение работе с программой, консультационная поддержка ›››
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МЕДИАМИКС - САРАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ СМИ
"МедиаМикс - Саратов" - региональный сегмент проекта "МедиаМикс - Россия", уникального полномасштабного исследования средств массовой информации, которое проводится в 16 регионах России ›››
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Новые вакансии
Открыты новые вакансии: специалист по исследованиям и клиент-менеджер.
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Как заказывать исследования
Сборник "Как заказывать исследования" Некоммерческого партнерства "Объединение исследователей рынка и общественного мнения" (ОИРОМ) состоит из трех Руководств и посвящен кругу вопросов, которые необходимо учитывать компаниям-заказчикам при организации маркетингового исследования или опроса общественного мнения.
(PDF - 540 Kb)
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РЕЙТИНГ 50-ти НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПЕРСОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рейтинг составлен на основе опроса 21 эксперта: ученых, общественных деятелей, экономистов, представителей СМИ, руководителей бизнеса.
(PDF - 315 Kb)
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2-я волна исследования кризисного сознания
Первая волна исследования кризисного сознания показала, что социальная напряженность имеет неодинаковую интенсивность в регионах страны. Изучение межрегиональных различий в восприятии кризисных явлений представляет особый исследовательский интерес, т.к. позволит выявить закономерности состояния общественного мнения в регионах и управлять кризисными процессами в период кризиса.
Некоторые результаты 2-й волны, а также описание проекта, его география и стоимость
Результаты 1-ой волны здесь