маркетинговые исследования - реклама - бизнес - пресса - печать - эффективность рекламы - СМИ - маркетинг

КомСар - маркетинговые исследования Саратов реклама бизнес пресса печать эффективность рекламы СМИ маркетинг
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Исследование СМИ Саратова - МедиаМикс - Весна 2013!
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НОВОСТИ КОМСАР
14-01-2014 КомСар Приглашаем к участию в исследовании!

Приглашаем на опрос женщин от 25 до 45 лет, потребляющих майонез.

Участие вознаграждается!

Запись и дополнительные вопросы руководителю проекта: 8-917-210-52-77 Светлана Николаевна

Или по телефону в офисе: 64-79-61

21-06-2013 КомСар ИССЛЕДОВАНИЕ СМИ САРАТОВА (XXVII волна проекта «МЕДИАМИКС»)

news_sm_new.gifЗавершилась очередная XXVII волна регулярного исследования средств массовой информации «МедиаМикс-Саратов». В рамках данного проекта компанией «КомСар» определяются медиапредпочтения жителей города (телевидение, радио и пресса), собирается информация о пользовании Интернетом, наличии автомобиля, посещении торговых центров и др.

Результаты исследования доступны со 2 апреля 2013 г. Подробную информацию о рынке средств массовой информации можно приобрести в виде печатных отчетов или специализированного программного обеспечения DataFriend Light.
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25-09-2012 КомСар ИССЛЕДОВАНИЕ СМИ САРАТОВА (XXVII волна проекта «МЕДИАМИКС»)

Новости КомСар Завершилась очередная XXVII волна регулярного исследования средств массовой информации «МедиаМикс-Саратов». В рамках данного проекта компанией «КомСар» определяются медиапредпочтения жителей города (телевидение, радио и пресса), собирается информация о пользовании Интернетом, наличии автомобиля, посещении торговых центров и др.

Результаты исследования доступны с 25 марта 2013 г. Подробную информацию о рынке средств массовой информации можно приобрести в виде печатных отчетов или специализированного программного обеспечения DataFriend Light. ›››

29-06-2012 www.789.ru РЕЙТИНГ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ: ИТОГИ 2011 ГОДА

news_sm_new.gifАссоциация региональных социологических центров «Группа 7/89» завершила работу над аналитическим отчетом по результатам инициативного исследовательского проекта «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний. Итоги 2011 года». Ассоциация «Группа 7/89» информирует исследовательское сообщество об основных параметрах и результатах проекта. Полную версию отчета можно скачать по ссылке ниже. ›››

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В МИРЕ МАРКЕТИНГА
03-07-2013 Advertology.Ru ВКонтакте и Одноклассники вошли в десятку крупнейших соцсетей мира

Российские ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники» в мае 2013 года вошли в десятку крупнейших соцсетей мира. «ВКонтакте» заняла девятую строчку рейтинга - по данным comScore, в мае сайт посетило 79,4 миллиона пользователей. У «Одноклассников», попавших на 10 позицию, 65,4 миллиона пользователей. Лидером рейтинга c ... ›››

30-06-2013 Advertology.Ru Главных блогеров страны посчитали

Эффективность российских блогеров на собственном опыте решило проверить рекламное агентство Ingate. Его директор по маркетинговым коммуникациям Юлия Антонова договорилась о размещении постов в ЖЖ у Артемия Лебедева, Сергея Доли, Антона Носика, Ильи Варламова и Игоря Бигдана. За год затраты на блогеров составили почти 3,7 млн руб., зато они помогли агентству заключить контракты с про ... ›››

20-06-2013 Advertology.Ru Доход британских газет от рекламы сократится на 400 млн фунтов

Доход британских печатных газет от рекламы «сократится на 400 млн фунтов к концу 2014». Почти 400 млн фунтов в печатной рекламе, по прогнозам, потеряет газетный рынок Великобритании к концу 2014 года, причем цифровые доходы в состоянии компенсировать только около 25% этого снижения, согласно новому докладу Group M... ›››

22-05-2012 rbc.ru Российское производство колбас и колбасных изделий выросло в 2011 году на 5,2%

Согласно маркетинговому исследованию «Российский рынок колбас и колбасных изделий в 2005-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.», проведенному консалтинговой компанией «АМИКО», производство колбас и колбасных изделий выросло в 2011 году на 5,2%. Общий объем производства составил 2,47 млн тонн, что даже выше докризисного показателя 2008 года в 2,45 млн тонн.
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МЕДИАМИКС - САРАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ СМИ

"МедиаМикс - Саратов" - региональный сегмент проекта "МедиаМикс - Россия", уникального полномасштабного исследования средств массовой информации, которое проводится в 16 регионах России ›››

Новые вакансии

Открыты новые вакансии: специалист по исследованиям и клиент-менеджер. Подробнее

Как заказывать исследования

Сборник "Как заказывать исследования" Некоммерческого партнерства "Объединение исследователей рынка и общественного мнения" (ОИРОМ) состоит из трех Руководств и посвящен кругу вопросов, которые необходимо учитывать компаниям-заказчикам при организации маркетингового исследования или опроса общественного мнения.

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РЕЙТИНГ 50-ти НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПЕРСОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рейтинг составлен на основе опроса 21 эксперта: ученых, общественных деятелей, экономистов, представителей СМИ, руководителей бизнеса.

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2-я волна исследования кризисного сознания

Первая волна исследования кризисного сознания показала, что социальная напряженность имеет неодинаковую интенсивность в регионах страны. Изучение межрегиональных различий в восприятии кризисных явлений представляет особый исследовательский интерес, т.к. позволит выявить закономерности состояния общественного мнения в регионах и управлять кризисными процессами в период кризиса.

Некоторые результаты 2-й волны, а также описание проекта, его география и стоимость ЗДЕСЬ

Результаты 1-ой волны здесь

маркетинговые исследования - реклама - бизнес - пресса - печать - эффективность рекламы - СМИ - маркетинг
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