маркетинговые исследования - реклама - бизнес - пресса - печать - эффективность рекламы - СМИ - маркетинг

2-я волна исследования кризисного сознания

Первая волна исследования кризисного сознания показала, что социальная напряженность имеет неодинаковую интенсивность в регионах страны. Изучение межрегиональных различий в восприятии кризисных явлений представляет особый исследовательский интерес, т.к. позволит выявить закономерности состояния общественного мнения в регионах и управлять кризисными процессами в период кризиса.

Некоторые результаты 2-й волны, а также описание проекта, его география и стоимость ЗДЕСЬ



Результаты 1-ой волны здесь